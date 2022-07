Tour de France 2022, Tadej Pogacar: “Il secondo posto mi sprona a migliorare per il Tour 2023” (Di sabato 23 luglio 2022) Nemmeno quest’oggi Tadej Pogacar è riuscito a battere Jonas Vingegaard. Il fenomeno sloveno della UAE Team Emirates ha provato anche quest’oggi a far saltare il banco al Tour de France 2022, provando un’impresa non dissimile da quella della Grande Boucle di due anni fa quando strappò dalle spalle di Primoz Roglic una vittoria che sembrava sicura. Questa volta però lo sloveno si è trovato di fronte qualcuno più forte di lui. Nonostante una grandissima prova nella cronometro di Rocamadour, alla fine deve accontentarsi del terzo posto alle spalle di Wout Van Aert e della maglia gialla Vingegaard. Interpellato dai microfoni delle televisioni internazionali, Pogacar non ha perso il sorriso, dichiarando di essere ancora concentrato su domani: “Se mi ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Nemmeno quest’oggiè riuscito a battere Jonas Vingegaard. Il fenomeno sloveno della UAE Team Emirates ha provato anche quest’oggi a far saltare il banco alde, provando un’impresa non dissimile da quella della Grande Boucle di due anni fa quando strappò dalle spalle di Primoz Roglic una vittoria che sembrava sicura. Questa volta però lo sloveno si è trovato di fronte qualcuno più forte di lui. Nonostante una grandissima prova nella cronometro di Rocamadour, alla fine deve accontentarsi del terzoalle spalle di Wout Van Aert e della maglia gialla Vingegaard. Interpellato dai microfoni delle televisioni internazionali,non ha perso il sorriso, dichiarando di essere ancora concentrato su domani: “Se mi ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - adbsdebbus : RT @ilfoglio_it: Il #TDF2022 è stato il manifesto, per ora il migliore della mutazione che ha subito il ciclismo in questi anni e che potre… - zazoomblog : Tour de France 2022 domani tappa 21 in tv: percorso orari e favoriti - Sport - Altri Sport -… -