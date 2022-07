Tour de France 2022 oggi, ventesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Filippo Ganna cerca la vittoria nella cronometro (Di sabato 23 luglio 2022) Ultima sfida al Tour de France 2022 prima della passerella finale di Parigi. oggi in programma la ventesima tappa, la cronometro individuale da Lacapelle-Marival a Rocamadour. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro DEL Tour DE France CON Filippo Ganna DALLE 13.05 percorso cronometro individuale di 40,4 chilometri, pianeggiante, con un finale comunque movimentato. Dopo una trentina di chilometri per specialisti puri, infatti, spazio a Côte de Magès, di 1,6 chilometri al 4,7% e proprio poco prima dl traguardo la Côte ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Ultima sfida aldeprima della passerella finale di Parigi.in programma la, laindividuale da Lacapelle-Marival a Rocamadour. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con, programma e. LA DIRETTA LIVE DELLADELDECONDALLE 13.05individuale di 40,4 chilometri, pianeggiante, con un finale comunque movimentato. Dopo una trentina di chilometri per specialisti puri, infatti, spazio a Côte de Magès, di 1,6 chilometri al 4,7% e proprio poco prima dl traguardo la Côte ...

