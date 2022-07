Tour de France 2022: Nathan Van Hooydonck si ritira per motivi familiari (Di sabato 23 luglio 2022) Termina poco prima della festa finale purtroppo il Tour de France 2022 di Nathan Van Hooydonck. Il compagno di squadra alla Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard è stato infatti costretto a salutare i propri compagni anticipatamente. Il belga non prenderà il via oggi della ventesima frazione della Grande Boucle, la cronometro di 40,7 chilometri da Lacapelle-Marival a Rocamadour. Come riportato dalla squadra, per Van Hooydonck, gregario di lusso in questa edizione, ritorno in madre patria per motivi familiari non specificati. #TDF2022 Unfortunately, @NVHooydonck will not start today due to family circumstances. All the best, Nathan! pic.twitter.com/7cBA1iEMjp — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Termina poco prima della festa finale purtroppo ildediVan. Il compagno di squadra alla Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard è stato infatti costretto a salutare i propri compagni anticipatamente. Il belga non prenderà il via oggi della ventesima frazione della Grande Boucle, la cronometro di 40,7 chilometri da Lacapelle-Marival a Rocamadour. Come riportato dalla squadra, per Van, gregario di lusso in questa edizione, ritorno in madre patria pernon specificati. #TDFUnfortunately, @NVwill not start today due to family circumstances. All the best,! pic.twitter.com/7cBA1iEMjp — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July ...

