Tour de France 2022 | le pagelle di oggi | Wout van Aert e Jonas Vingegaard eccezionali | Ganna non al top

(Di sabato 23 luglio 2022)VENTESIMA TAPPADEvan, voto 9: arriva la terza vittoria di tappa in questode. Era il grande favorito e non tradisce le aspettative prendendosi il successo, festante davanti al compagno di squadra. Soddisfazione migliore non poteva esserci per la Jumbo-Visma., voto 10: l’idea di gestirsi è tramontata dopo pochissimi metri. Il danese in Maglia Gialla dà tutto nella cronometro finale e fa sfracelli. Per tre quarti di gara è davanti anche a van, poi si impaurisce in una curva e rallenta palesemente sul finale, lasciando il successo al compagno di squadra. In ogni caso una dimostrazione di forza assurda in ...

Oggi, sabato 23 luglio, è andata in scena la ventesima tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: la cronometro individuale Lacapelle Marival - Rocamadour, di 40.7 km, ha legittimato la Maglia Gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa. Nulla da fare per Filippo Ganna: l'azzurro, campione del mondo in carica, è stato tra i primi a partire e per lunghi tratti è rimasto al comando della corsa, ma il sogno della vittoria di tappa è sfumato. Vittoria, la terza in questo Tour, per Wout Van Aert. Filippo Ganna è quinto, a 42" da Van Aert.