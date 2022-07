Tour de France 2022, la tappa di domani Paris La Defense-Paris (Champs-Élysées): percorso e altrimetria. Si chiude la Grande Boucle (Di sabato 23 luglio 2022) In attesa di scoprire l’esito della tappa odierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di domani, la 21ma e ultima tappa di questo Tour de France 2022. Si andrà da Paris La Defense al traguardo sugli Champs-Élysées, per un totale di 115,6 km. Andiamo a scoprire il percorso completo e l’altimetria. percorso E ALTIMETRIA tappa quasi interamente piatta adatta ai velocisti. L’unica difficoltà di giornata sarà la Côte du Pavé des Gardes, salita di quarta categoria (1,3 km al 6,5% di pendenza media) posta dopo 43,3 km. Seguirà un circuito da percorrere per ben sette volte fino all’arrivo storico sugli ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) In attesa di scoprire l’esito dellaodierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di, la 21ma e ultimadi questode. Si andrà daLaal traguardo sugli, per un totale di 115,6 km. Andiamo a scoprire ilcompleto e l’altimetria.E ALTIMETRIAquasi interamente piatta adatta ai velocisti. L’unica difficoltà di giornata sarà la Côte du Pavé des Gardes, salita di quarta categoria (1,3 km al 6,5% di pendenza media) posta dopo 43,3 km. Seguirà un circuito da percorrere per ben sette volte fino all’arrivo storico sugli ...

