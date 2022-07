Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Ganna per il primo successo italiano, Van Aert per prolungare il dominio (Di sabato 23 luglio 2022) Siamo arrivati alla penultima tappa del Tour de France 2022. Dopo tre settimane di lotte, battaglie e spettacolo sarà la cronometro da Lacapelle-Marival a Rocamadour a definire anche gli ultimi verdetti, prima della tradizionale frazione passerella sui Campi Elisi a Parigi. Una prova lunga e piuttosto impegnativa, dove potrebbero venire fuori i grandi specialisti. 40,7 km che, fatta eccezione per il finale, saranno quasi completamente pianeggianti. Non mancheranno le curve dove sarà necessario rilanciare l’andatura ma in generale il tracciato permette di fare grande velocità. La parte più tecnica arriva negli ultimi 10 km dove i corridori affronteranno due strappi di circa 1500 metri, il primo con pendenze al 5%, il secondo, che porterà fino al traguardo, arriverà anche ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Siamo arrivati alla penultimadelde. Dopo tre settimane di lotte, battaglie e spettacolo sarà la cronometro da Lacapelle-Marival a Rocamadour a definire anche gli ultimi verdetti, primatradizionale frazione passerella sui Campi Elisi a Parigi. Una prova lunga e piuttosto impegnativa, dove potrebbero venire fuori i grandi specialisti. 40,7 km che, fatta eccezione per il finale, saranno quasi completamente pianeggianti. Non mancheranno le curve dove sarà necessario rilanciare l’andatura ma in generale il tracciato permette di fare grande velocità. La parte più tecnica arriva negli ultimi 10 km dove i corridori affronteranno due strappi di circa 1500 metri, ilcon pendenze al 5%, il secondo, che porterà fino al traguardo, arriverà anche ...

