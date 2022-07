Tour de France 2022, Filippo Ganna fuori dal podio a cronometro e lontano dalla miglior condizione (Di sabato 23 luglio 2022) Che fosse lontano dalla migliore condizione lo abbiamo notato subito, sin dalla Danimarca. Filippo Ganna si è presentato al via del Tour de France 2022 con il grande obiettivo di vincere una tappa e, magari, vestire la Maglia Gialla, invece non è riuscito a far saltare il banco in terra Francese. Il campione del mondo a cronometro in quel di Copenaghen si è dovuto accontentare della quarta piazza, giustificato anche un po’ dalla pioggia e da una foratura che in qualche modo lo hanno rallentato. Dopo quell’occasione è riuscito solamente a farsi vedere in fuga a Saint-Etienne dove ha chiuso sesto. Una Grande Boucle anonima, nonostante ovviamente un gran lavoro da ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Che fosselo abbiamo notato subito, sinDanimarca.si è presentato al via deldecon il grande obiettivo di vincere una tappa e, magari, vestire la Maglia Gialla, invece non è riuscito a far saltare il banco in terrase. Il campione del mondo ain quel di Copenaghen si è dovuto accontentare della quarta piazza, giustificato anche un po’pioggia e da una foratura che in qualche modo lo hanno rallentato. Dopo quell’occasione è riuscito solamente a farsi vedere in fuga a Saint-Etienne dove ha chiuso sesto. Una Grande Boucle anonima, nonostante ovviamente un gran lavoro da ...

