Tour de France 2022: Eddy Merckx: "Pogacar ha sbagliato la preparazione e ha commesso errori tattici" (Di sabato 23 luglio 2022) Il Tour de France di Tadej Pogacar non è andato per ora come lo sloveno avrebbe sognato. Quando vieni da due successi consecutivi, vittorie su ogni tipo di terreno, quando sei acclamato da pubblico ed addetti ai lavori e sei considerato il favorito assoluto, un secondo posto non può essere un buon risultato. Detto questo, di certo non si può dire che Pogacar non sia stato autore di un Tour di altissimo livello, con tre tappe vinte, cinque giorni in Maglia Gialla, classifica giovani già in cassaforte e momenti di onnipotenza ciclistica. Chi invece non sembra essere d'accordo su questo è Eddy Merckx, uno che di successi se ne intende e a cui spesso lo sloveno è stato paragonato. Il media belga Rbtf ha raccolte le dure critiche poste dal Cannibale a ...

