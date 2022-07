Totti e Ilary, la figlia Chanel e la frase incriminata su TikTok: ce l’ha con loro? (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo le ultime notizie sulla separazione tra l’ex Capitano della Roma e Ilary Blasi, ecco destare qualche sospetto la frase della figlia Chanel. Con chi ce l’ha la giovane? Proviamo a scoprirlo insieme. Le indiscrezioni sull’attuale situazione che coinvolge l’ex coppia più popolare di Roma, si susseguono a ritmo febbrile su tutti i giornali e i rotocalchi di mezza Italia. La notizia della separazione tra il Pupone e la brillante conduttrice Mediaset Ilary Blasi, ha destato sorpresa e delusione per molti fan. La fine di un sogno per tutti i sostenitori dei due. Le reazioni sono state convulse e numerosissime, anche se i protagonisti della vicenda stanno facendo di tutto per proteggere la famiglia dall’esposizione in cui è precipitata. L’interesse primario è infatti quello per i figli, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo le ultime notizie sulla separazione tra l’ex Capitano della Roma eBlasi, ecco destare qualche sospetto ladella. Con chi cela giovane? Proviamo a scoprirlo insieme. Le indiscrezioni sull’attuale situazione che coinvolge l’ex coppia più popolare di Roma, si susseguono a ritmo febbrile su tutti i giornali e i rotocalchi di mezza Italia. La notizia della separazione tra il Pupone e la brillante conduttrice MediasetBlasi, ha destato sorpresa e delusione per molti fan. La fine di un sogno per tutti i sostenitori dei due. Le reazioni sono state convulse e numerosissime, anche se i protagonisti della vicenda stanno facendo di tutto per proteggere la famiglia dall’esposizione in cui è precipitata. L’interesse primario è infatti quello per i figli, ...

dannate_nuvole : Impressionante la magrezza di #Ilary Blasi in questa storia postata oggi ?? #tottiblasi #totti - lincubochedorme : #totti che definisce #Ilary cicciottella nel 2004 in un'intervista del 2018. Sinceramente, era una 40 sana e perfet… - AntoFra83 : La7 che manda in onda prima lo spot Grom con Totti e subito dopo Lenor con Ilary ??????? #tottieilary #tottiblasi - infoitcultura : Francesco Totti non riconosce più Ilary Blasi, le indiscrezioni portano a una verità non detta - angelamisceo : @Rosy150518 @Lucillalucilla7 @QuiMediaset_it forse c'erano delle condizioni che a Kerem non piacevano.Qui e'tutto c… -