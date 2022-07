Totti-Blasi, nel divorzio c’entra Alvin? Le dichiarazioni dell’inviato dell’Isola (Di sabato 23 luglio 2022) Coinvolto suo malgrado nell’affaire del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi – sua grande amica nonché collega all’Isola dei Famosi – Alvin è sbottato e ha risposto alle voci secondo cui sarebbe lui l’uomo per cui la conduttrice avrebbe preso una sorta di sbandata, i cui messaggi compromettenti Totti avrebbe scoperto sul telefono di lei qualche mese fa. Il commento di Alvin a queste speculazioni è stato immediato e secco. “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa” ha detto l’inviato dell’Isola dei Famosi. “Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece nobilita l’uomo” ha concluso Alvin, mettendo a tacere ogni ridicolo gossip. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Totti e Ilary, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 23 luglio 2022) Coinvolto suo malgrado nell’affaire deltra Francescoe Ilary– sua grande amica nonché collega all’Isola dei Famosi –è sbottato e ha risposto alle voci secondo cui sarebbe lui l’uomo per cui la conduttrice avrebbe preso una sorta di sbandata, i cui messaggi compromettentiavrebbe scoperto sul telefono di lei qualche mese fa. Il commento dia queste speculazioni è stato immediato e secco. “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa” ha detto l’inviatodei Famosi. “Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece nobilita l’uomo” ha concluso, mettendo a tacere ogni ridicolo gossip. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e Ilary, ...

