Tottenham | Conte attacca Nagelsmann

valinavb : #RomaNizza 1-1. Giallorossi ancora senza Dybala, rischiano di perdere quest'ultima amichevole in Portogallo, ma l'a… - sportli26181512 : Bayern-Tottenham, Conte risponde a Nagelsmann: giù le mani da Kane: Julian Nagelsmann chiama, Antonio Conte rispond… - garridino : RT @AleTanzini: #Mangiante a #SkySport24: '#Dybala, contro il #Tottenham, ritroverà #Conte, che lo ha allenato alla #Juventus' È ufficiale,… - ZonaBianconeri : RT @AleTanzini: #Mangiante a #SkySport24: '#Dybala, contro il #Tottenham, ritroverà #Conte, che lo ha allenato alla #Juventus' È ufficiale,… - AleTanzini : #Mangiante a #SkySport24: '#Dybala, contro il #Tottenham, ritroverà #Conte, che lo ha allenato alla #Juventus' È ufficiale, sta ubriaco ?? -

Mourinho non rischia Dybala , così il debutto in maglia giallorossa dell'attaccante argentino arrivato a parametro zero dalla Juventus slitta a sabato prossimo contro ildi. Il primo ...Non si è fatta attendere la replica del tecnico italiano del: 'Non ho mai parlato dei calciatori delle altre squadre - ha dichiarato- . Non so perché Nagelsmann lo abbia fatto, penso ...Il ritiro portoghese si chiude con un 1-1: gol di Brahimi per i francesi e autogol di Lemina su tiro di Karsdorp. La Joya farà il debutto tra una settimana con il Tottenham ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...