"Torturato per mesi". Sebastian ucciso a 15 anni da mamma e papà, l'orrore in famiglia: cosa hanno scoperto (Di sabato 23 luglio 2022) Aveva 15 anni, era un ragazzo timido, ma educato. Si chiamava Sebastian Kalinowski: per mesi è stato Torturato e ha subito violenze di ogni tipo. Oltre a calci e pugni è stato frustato con un cavo e addirittura bastonato con una doga del letto o con le stecche del corrimano. Per non parlare delle ferite con gli aghi: è stato anche costretto a mangiare e a fare duri allenamenti con la forza. La storia di Sebastian Kalinovski risale allo scorso anno, precisamente al 13 agosto 2021, quando dopo aver riportato fratture multiple alle costole in seguito all'ennesimo pestaggio, la sepsi e alcuni danni agli organi vitali non lo avevano portato alla morte. Sebastian Kalinowski è stato Torturato per mesi, e poi ucciso, dalla ...

