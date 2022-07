Torino, spara alla moglie durante una lite: arrestato. Ma la pistola usata non si trova (Di sabato 23 luglio 2022) Un uomo di 68 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver sparato alla moglie al culmine di una lite. È accaduto in provincia di Torino . Diana, la bimba di 16 mesi morta di stenti: 'Magrolina, ... Leggi su leggo (Di sabato 23 luglio 2022) Un uomo di 68 anni è statodai carabinieri dopo avertoal culmine di una. È accaduto in provincia di. Diana, la bimba di 16 mesi morta di stenti: 'Magrolina, ...

marpipro : @GioCallisto @liliaragnar Torino: donna di mezza età annoiata spara cazzate imbarazzanti dopo non aver fatto nessun… - rep_torino : Litigano e spara al petto della moglie. Lui ammette: 'Sono anni che non andiamo d'accordo' [di Carlotta Rocci] [agg… - rep_torino : Litigano e spara al petto della moglie. Lui ammette: 'Sono anni che non andiamo d'accordo' [di Carlotta Rocci] [agg… - rep_torino : Litigano e lui spara al petto della moglie. Lui ammette: 'Sono anni che non andiamo d'accordo' [di Carlotta Rocci]… - rep_torino : Litigano e lui spara al petto della moglie. Lui ammette: 'Sono anni che non andiamo d'accordo'… -