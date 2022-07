Torino senza un sostituto per Bremer, Vagnati al lavoro (Di sabato 23 luglio 2022) La cessione del difensore brasiliano alla Juventus è senza dubbio una delle operazioni di mercato migliori portare a termine dal club granata nell’era della gestione Cairo. Ora però il Torino è senza un un sostituto per Bremer. I nomi per a cui Vagnati sta lavorando sono davvero tanti, ma intanto Juric non sta apprezzando il lavoro svolto. Torino senza un sostituto per Bremer, spunta Schuurs? Sotto il profilo economico è la miglior cessione adoperata dal Torino durante la gestione Cairo. Grazie ai 41 milioni incassati, il club granata fa registrare una plusvalenza di oltre 39 milioni di euro. Una cifra enorme per le casse del Torino, che aveva acquistato il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 23 luglio 2022) La cessione del difensore brasiliano alla Juventus èdubbio una delle operazioni di mercato migliori portare a termine dal club granata nell’era della gestione Cairo. Ora però ilun unper. I nomi per a cuista lavorando sono davvero tanti, ma intanto Juric non sta apprezzando ilsvolto.unper, spunta Schuurs? Sotto il profilo economico è la miglior cessione adoperata daldurante la gestione Cairo. Grazie ai 41 milioni incassati, il club granata fa registrare una plusvalenza di oltre 39 milioni di euro. Una cifra enorme per le casse del, che aveva acquistato il ...

