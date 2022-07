Torino: 3 - 0 al Trabzonspor, doppietta Radonjic (Di sabato 23 luglio 2022) Seconda vittoria consecutiva per il Torino in amichevole: dopo il Mlade Boleslav i granata battono anche il Trabzonspor. A Kitzbuhel, davanti a quasi tremila tifosi in larghissima maggioranza turca, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Seconda vittoria consecutiva per ilin amichevole: dopo il Mlade Boleslav i granata battono anche il. A Kitzbuhel, davanti a quasi tremila tifosi in larghissima maggioranza turca, ...

TorinoFC_1906 : ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro il @Trabzonspor: Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zi… - sportface2016 : #Trabzonspor vs #Torino: il tabellino dell'amichevole precampionato - susydigennaro : RT @napolimagazine: AMICHEVOLI - Il Torino batte 3-0 il Trabzonspor, doppietta di Radonjic - napolimagazine : AMICHEVOLI - Il Torino batte 3-0 il Trabzonspor, doppietta di Radonjic - apetrazzuolo : AMICHEVOLI - Il Torino batte 3-0 il Trabzonspor, doppietta di Radonjic -