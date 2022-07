Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Medellin 2022: giornata di verdetti per il compound, assente l’Italia (Di sabato 23 luglio 2022) Si è conclusa la penultima giornata di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco in quel di Medellin (Colombia). Tutti i tabelloni riservati al compound hanno avuto i rispettivi podi, una serie di competizioni che purtroppo ha visto assente l’Italia. Festa colombiana nella competizione a squadre. I padroni di casa hanno primeggiato contro il Regno Unito e la Francia, rispettivamente al femminile (232 a 228) ed al maschile (233 a 231). La Danimarca, invece, ha vinto la gara mista dopo aver primeggiato in finale per 157 a 150. Da segnalare anche il terzo posto per il Messico, a segno per un solo punto (157 a 156) contro la Corea del Sud. Ella Gibson (Gran Bretagna), invece, è stata la migliore al femminile imponendosi per 147 a 141 al termine ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Si è conclusa la penultimadideldiconin quel di(Colombia). Tutti i tabelloni riservati alhanno avuto i rispettivi podi, una serie di competizioni che purtroppo ha visto. Festa colombiana nella competizione a squadre. I padroni di casa hanno primeggiato contro il Regno Unito e la Francia, rispettivamente al femminile (232 a 228) ed al maschile (233 a 231). La Danimarca, invece, ha vinto la gara mista dopo aver primeggiato in finale per 157 a 150. Da segnalare anche il terzo posto per il Messico, a segno per un solo punto (157 a 156) contro la Corea del Sud. Ella Gibson (Gran Bretagna), invece, è stata la migliore al femminile imponendosi per 147 a 141 al termine ...

OfficialASRoma : Triplice fischio. La nostra ultima amichevole ad Albufeira finisce 1-1 ???? Dopo il gol di Brahimi al 41', pareggiam… - rubio_chef : Cittadino modello @poliziadistato sta per? Perché non vi ha denunciati per abuso di potere? Perché con l’amico sott… - Salmalqhtani990 : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio. La nostra ultima amichevole ad Albufeira finisce 1-1 ???? Dopo il gol di Brahimi al 41', pareggiamo co… - MilanFo60352769 : @Favretto @Zoroback_023 Non è da mettere in croce. Mi aspetto un cambio di passo da Saele (il cazzo di tiro da fuor… - seresksk : ho sempre considerato pazzi quelli che dormono con i capelli legati, ma ora che li ho lunghissimi letteralmente è i… -