Tina Cipollari lo ha capito subito | "Voleva provarci con lui", ha mentito durante il trono

L'opinionista Tina Cipollari lo aveva già capito durante le registrazioni di Uomini e Donne: la dama aveva mentito per il programma

durante il programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi, quest'anno Tina Cipollari ha dato il meglio di sé, soprattutto con una persona in particolare che non è Gemma Galgani. L'accanimento questa volta è stato contro Ida Platino. La dama è scesa un'altra volta per essere corteggiata dopo aver rotto con Riccardo Guarnieri. All'inizio la Ida era scesa sottolineando di non voler avere più niente a che fare con Riccardo, di voler invece riniziare da capo, da zero. Nonostante poi Ida fosse uscita con altri corteggiatori, il suo unico pensiero sembrava essere il ...

