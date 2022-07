The Walking Dead: il trailer degli ultimi episodi della stagione 11 e dello spinoff Tales of TWD (Di sabato 23 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 sono stati condivisi i trailer degli ultimi episodi di The Walking Dead 11 e dello spinoff Tales of the Walking Dead. I fan di The Walking Dead, grazie al San Diego Comic-Con 2022, hanno potuto vedere i trailer degli ultimi episodi della serie e dello spinoff antologico Tales of the Walking Dead. Il video dedicato alla serie originale ripercorre gli eventi principali avvenuti in dodici anni, offrendo poi qualche breve anticipazione riguardante lo scontro finale con il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 sono stati condivisi idi The11 eof the. I fan di The, grazie al San Diego Comic-Con 2022, hanno potuto vedere iserie eantologicoof the. Il video dedicato alla serie originale ripercorre gli eventi principali avvenuti in dodici anni, offrendo poi qualche breve anticipazione riguardante lo scontro finale con il ...

FredBurkle : Siamo a quota 79 spin off non richiesti di the walking dead e mi sembra corretto affermare qui e ora che li guarder… - badtasteit : #TheWalkingDead 11: nel trailer degli ultimi episodi spazio allo scontro finale - FratNiall91 : @svgnialcielo mio dio stiamo parlando di alex e io ho walking in the wind nelle orecchie è la volta buona che prendo a testate il muro - hugmelanaa : the walking dead non finirà mai con tutti questi spin-off - NerdPool_IT : The Walking Dead: Rick Grimes e #Michonne ritorneranno in una nuova serie spin-off! - -