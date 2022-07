Terremoto nel M5S Grillo manda in pensione Giuseppi | il duo a sorpresa per sostituirlo

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 luglio 2022) C'era un tempo in cui temevano le espulsioni. Una parola di troppo, una apparizione in tv e per i grillini scattava il cartellino rosso. Ora se ne vanno alla spicciolata. I senatori già in odore di dissidenza, i deputati che non hanno condiviso la rottura con il governo. Se ne andranno al Misto, anche solo per pochi giorni, «perché resti agli atti che noi non eravamo d'accordo». Sulle chat dei parlamentari l'umore baldanzoso e aggressivo dei giorni dell'abbandono s'è tramutato in sconforto. «È tutta colpa di Di Maio», si legge. E c'è anche chi se la prende con la Lega e con Forza Italia che avrebbero messo in atto un complotto per depotenziare il M5S. Nelle telefonate prima del voto Taverna, Gubitosa, Turco e Castellone - l'inner circle del presidente – si affannavano a convincere i colleghi perplessi magnificando il ritorno all'opposizione. Non è andata così e ora le accuse di ...