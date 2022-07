Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Amburgo, titolo alla statunitense Pera - RetweetPalermo : RT @Nicola89144151: Serata folle per Rai Sport, 5 gli eventi: - Mondiali Atletica: sessione mattutina - Europei F: Francia - Olanda - Tenn… - TennisWorldit : 'È proprio curioso': le parole di Matteo Berrettini dopo la semifinale a Gstaad: Il tennista azzurro, molto solido,… - l_diamanti : Barulino a Jess: -Tu pensa a vincere il torneo di tennis, sudicina, che al #FantaJeru ci ho preso gusto. #teamGG #jeru - TennisWorldit : Le parole di Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti prima del derby italiano a Palermo: Le due azzurre pronte a darsi ba… -

Successo in due set in finale contro Anett Kontaveit AMBURGO (GERMANIA) - Bernarda Pera vince l'"Hamburg European Open",Wta 250 con 251.750 dollari di montepremi che si è disputato sulla terra rossa di Amburgo, in Germania, combined con un Atp 500. La tennista statunitense, numero 81 del mondo, ha sconfitto a ...Chi preferirei affrontare in finale Ho già battuto due ex campioni del(Gasquet e Thiem, nda), ma in finale sicuramente ne troverò un altro: Ramos - Vinolas ha vinto nel 2019, Ruud nel 2021. ...Tutto facile per Matteo Berrettini nonostante un avversario di lusso: l'azzurro batte Dominic Thiem in semifinale per 6-1 6-4 in quel di Gstaad e vola nell'ultimo atto del torneo ATP 250 elvetico. Dom ...Successo in due set in finale contro Anett Kontaveit AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Bernarda Pera vince l''Hamburg European Open', torneo Wta ...