Tennis | Matteo Berrettini in finale a Gstaad | Thiem ko

Leggi su zon

(Di sabato 23 luglio 2022) Terzaconsecutiva per: dopo il forfait a Wimbledon a causa del Covid, ilta azzurro torna alla grande conquistando l’ultimo atto dello Swiss Open. Niente da fare per Dominic, costretto ad arrendersi per 6-1 6-4 in appena un’ora di match.dominante Dopo Stoccarda e Queen’s perci sarà laanche al torneo 250 di. La partita contro(in grande recupero dopo mesi difficili) è stata dominata dall’inizio fino alla fine, senza dare possibilità all’austriaco di contrastarlo. Infatti la prestazione diè stata perfetta nel 1° set dove domina e chiude il parziale per 6-1 ...