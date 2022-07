Tendenze tagli capelli antiage delle celebrità estate 2022 | il pixie cut e il lob di Natalie Portman

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 23 luglio 2022) Lesono sempre le prime a lanciarenuove, quindi sono le giuste ispirazioni per scegliere dei nuovidi. Ad esempio si può optare per ilcut portato da Charlène di Monaco. Inoltre si può prendere in considerazione anche il lob sfoggiato da. Adesso è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le ultimedella stagione. NovitàIl grande protagonista di questaè senza nessun dubbio il famosocut. Questo hairstyle è perfetto per avere uno stile molto più giovanile. La chioma in ...