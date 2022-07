Suv si spegne in retromarcia e finisce nel canale: morta una donna, ferito il compagno (Di sabato 23 luglio 2022) TREVISO - Tragico viaggio per una coppia trevigiana : l' incidente ieri sera - 22 luglio - in Val Trebbia: lei ha perso la vita e lui è ferito e sotto choc. Il tragico schianto in serata vicino a ... Leggi su leggo (Di sabato 23 luglio 2022) TREVISO - Tragico viaggio per una coppia trevigiana : l' incidente ieri sera - 22 luglio - in Val Trebbia: lei ha perso la vita e lui èe sotto choc. Il tragico schianto in serata vicino a ...

