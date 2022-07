Supplenze, anche chi non ha aggiornato le GPS dovrà scegliere le 150 preferenze per incarichi al 31 agosto e 30 giugno 2023 (Di sabato 23 luglio 2022) Graduatorie GPS provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: tra qualche giorno la pubblicazione degli elenchi aggiornati, grazie al lavoro delle scuole polo che in queste settimane hanno lavorato sul controllo del titolo di accesso e già pubblicato l'elenco degli esclusi. Un lavoro non perfetto, che non ha riguardato tutte le province, ma che ha dato sicuramente i suoi frutti a beneficio dei tanti che hanno compilato correttamente la domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 luglio 2022) Graduatorie GPS provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2022/23 e/24: tra qualche giorno la pubblicazione degli elenchi aggiornati, grazie al lavoro delle scuole polo che in queste settimane hanno lavorato sul controllo del titolo di accesso e già pubblicato l'elenco degli esclusi. Un lavoro non perfetto, che non ha riguardato tutte le province, ma che ha dato sicuramente i suoi frutti a beneficio dei tanti che hanno compilato correttamente la domanda. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze, anche chi non ha aggiornato le GPS dovrà scegliere le 150 preferenze per incarichi al 31 agosto e 30 giu… - ProDocente : Chi sarà assunto a settembre 2022 potrà partecipare anche alle supplenze da Gps: i consigli per gestire la situazio… - lacittanews : Di redazione Chi partecipa alle immissioni in ruolo e ottiene una cattedra a settembre 2022 potrà p… - orizzontescuola : Chi sarà assunto a settembre 2022 potrà partecipare anche alle supplenze da Gps: i consigli per gestire la situazio… - zazoomblog : Chi sarà assunto a settembre 2022 potrà partecipare anche alle supplenze da Gps: i consigli per gestire la situazio… -