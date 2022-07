Superman & Lois episodi 23 luglio: trama e anticipazioni su Italia 1 (Di sabato 23 luglio 2022) Superman & Lois trama episodi. Stasera in tv sabato 23 luglio 2022 torna su Italia 1 la serie tv targata The CW per la prima volta in chiaro. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Superman & Lois stagione 1 episodio 4 Fuori controllo. Sedute sulle gradinate alla partita di football delle superiori, Lois e Chrissy notano la curiosa presenza sul posto di Morgan Edge, che parla con il Sindaco Dean e con Kyle, e intuiscono il suo subdolo piano per impadronirsi della città. Nel frattempo, Clark accetta di aiutare Lois con il consiglio comunale, ma per lui la situazione si fa ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 23 luglio 2022). Stasera in tv sabato 232022 torna su1 la serie tv targata The CW per la prima volta in chiaro. Di seguitoe promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGstagione 1o 4 Fuori controllo. Sedute sulle gradinate alla partita di football delle superiori,e Chrissy notano la curiosa presenza sul posto di Morgan Edge, che parla con il Sindaco Dean e con Kyle, e intuiscono il suo subdolo piano per impadronirsi della città. Nel frattempo, Clark accetta di aiutarecon il consiglio comunale, ma per lui la situazione si fa ...

