Summer Cup U12: gli azzurrini prenotano per le Finals di Digione (Di sabato 23 luglio 2022) Terzo successo consecutivo per la nazionale maschile, capitanata da Omar Urbinati, che fino a domenica sulla terra rossa di Fuerth, in Germania, è impegnata nella fase di qualificazione. Il primo posto nel Gruppo A garantisce già a Ghia, Palanza e Samarelli il pass per le Finals del 4-7 agosto in Francia Leggi su federtennis (Di sabato 23 luglio 2022) Terzo successo consecutivo per la nazionale maschile, capitanata da Omar Urbinati, che fino a domenica sulla terra rossa di Fuerth, in Germania, è impegnata nella fase di qualificazione. Il primo posto nel Gruppo A garantisce già a Ghia, Palanza e Samarelli il pass per ledel 4-7 agosto in Francia

BlunoteWeb : Triuzzi Summer Cup 2022: Scontro al vertice piatto forte del penultimo turno - TSTARANTO : Primo Trofeo 'Triuzzi Summer Cup 2022': i verdetti della quinta giornata in vista di un sesto turno - damianofiocc : RT @SocialPadel: ?? Oggi in edicola con #CorSport e #Tuttosport ?? ?? Tattica e difesa parla Chingotto ?? 'Un successo da gruppo vero' ?? P… - SocialPadel : ?? Oggi in edicola con #CorSport e #Tuttosport ?? ?? Tattica e difesa parla Chingotto ?? 'Un successo da gruppo ver… - livetennisit : L’Italia batte anche la Bulgaria e mette il play-off di Summer Cup in cassaforte -