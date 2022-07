Su vettura rubata tenta la fuga | arrestato ‘topo d’auto’ a Villarica

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVillaricca –una Villaricca: si tratta di un 34enne di Scampia, bloccato dai carabinieri che avevano disposto un servizio di controllo ad hoc dopo la segnalazione di una macchina sospetta con a bordo persone dedite, appunto, al furto di automobili. L’arresto è avvenuto in queste ore, quando i militari della locale stazione hanno visto una Fiat Panda in via della Resistenza, nei pressi dell’ufficio postale. Al suo interno un uomo al quale i carabinieri hanno intimato l’alt. L’uomo è fuggito ma l’inseguimento dura poche centinaia di metri. L’auto viene bloccata, l’uomo scappa a piedi e viene quasi subito bloccato. Nella Panda – con la serratura dello sportello lato guida forzato – fili divelti e un arnese nel quadro di accensione al posto della chiave. Il proprietario non si era ...

