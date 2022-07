“Stop ai seggi elettorali nelle scuole”: l’appello dei presidi per le politiche del 25 settembre. Le proposte alternative e cosa si è fatto finora (Di sabato 23 luglio 2022) “Alle elezioni del 25 settembre Stop ai seggi nelle scuole”. A lanciare questo appello al governo e in modo particolare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e ai sindaci, è il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. Le lezioni inizieranno un po’ in tutt’Italia tra l’8 e il 12 settembre ma nel giro di pochi giorni maestri, professori e alunni dovranno lasciare le loro aule libere per far posto alle sezioni elettorali per svolgere le votazioni che determineranno il prossimo governo. Giannelli non è la prima volta che torna su questo argomento ma stavolta è assertivo: “Purtroppo abbiamo tornate elettorali in continuazione e ogni volta manca il tempo per trovare soluzioni alternative alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) “Alle elezioni del 25ai”. A lanciare questo appello al governo e in modo particolare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e ai sindaci, è il presidente dell’Associazione nazionale, Antonello Giannelli. Le lezioni inizieranno un po’ in tutt’Italia tra l’8 e il 12ma nel giro di pochi giorni maestri, professori e alunni dovranno lasciare le loro aule libere per far posto alle sezioniper svolgere le votazioni che determineranno il prossimo governo. Giannelli non è la prima volta che torna su questo argomento ma stavolta è assertivo: “Purtroppo abbiamo tornatein continuazione e ogni volta manca il tempo per trovare soluzionialle ...

