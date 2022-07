Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, è stato condannato per oltraggio al Congresso (Di sabato 23 luglio 2022) Steve Bannon, ex consigliere e stratega dell’ex presidente statunitense Donald Trump e noto attivista di estrema destra, è stato incriminato per oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d’inchiesta della Camera che sta indagando sulle responsabilità Leggi su ilpost (Di sabato 23 luglio 2022), ex consigliere edell’ex presidente statunitensee noto attivista di estrema destra, èincriminato peralper essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d’inchiesta della Camera che sta indagando sulle responsabilità

