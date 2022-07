Starbucks non sarà più il "bagno d'America": la catena chiude i suoi servizi (Di sabato 23 luglio 2022) Sull'onda del politicamente corretto imperante negli States, Starbucks nel 2018 aprì i suoi bagni per tutti ma l'aumento di violenza impone un passo indietro Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 luglio 2022) Sull'onda del politicamente corretto imperante negli States,nel 2018 aprì ibagni per tutti ma l'aumento di violenza impone un passo indietro

