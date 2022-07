Spinge donna incinta giù dal treno dopo averle strappato il burqa, denunciato 35enne (Di sabato 23 luglio 2022) Le avrebbe strappato il burqa dal volto, poi l'avrebbe strattonata e spinta fuori dal treno intimandole di non provare a salirci più. E' successo il 15 luglio alla stazione di Calenzano (Firenze) , ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 23 luglio 2022) Le avrebbeildal volto, poi l'avrebbe strattonata e spinta fuori dalintimandole di non provare a salirci più. E' successo il 15 luglio alla stazione di Calenzano (Firenze) , ...

