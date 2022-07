Spider-Man | Freshman Year | quando esce la serie su Disney+ e chi ci sarà? Tutte le novità dal Comic-Con

(Di sabato 23 luglio 2022) Dal-Con di San Diego ci arrivano tantesui prodotti Marvel, come laanimata di-Man:: scopriamole-Man:il prossimo progetto del MCU dedicato al personaggio di Peter Parker, e al-Con di San Diego sono stati resi noti tanti nuovi dettagli sullaanimata, inclusa la sua finestra di lancio. Ora sappiamo infatti che laprequel (ambientata prima degli eventi di Captain America: Civil War) arriverà nel 2024 sulla piattaforma streaming, e lo farà con un cast d'eccezione. Come riporta anche IGN, il primo grande nome che vedremo di ritorno per lo show ...

elly048372 : RT @ItsPego: I COSTUMI DI SPIDER MAN SONO FANTASTICI #spiderman #FreshmanYear #SDCC2022 - ScarletWitch772 : RT @marvelcinemaita: Spider-Man: Freshman Year, Norman Osborn sostituisce Tony Stark in una nuova immagine ufficiale della serie animata ht… - marvelcinemaita : Spider-Man: Freshman Year, i nuovi concept art mostrano svariati costumi alternativi dell’Uomo Ragno - marvelcinemaita : Spider-Man: Freshman Year, la serie animata includerà Norman Osborn, Doc Ock, Scorpion ed altri villain dei fumetti - comedian72 : RT @comicus_it: Frank Miller torna a disegnare Spider-Man. La cover che vedete qui è stata realizzata dall'artista ed è una variant della n… -

La Marvel Animation non si è limitata a questo: lo studio d'animazione ha mostrato anche concept art e prime immagini di: Freshman Year , I Am Groot , X - Men '97 e Marvel Zombies . La ...Durante il panel di Marvel Studios Animation al San Diego Comic - Con , il capo della divisione, Brad Winderbaum, e il creatore di: Freshman Year , Jeff Trammell, hanno parlato delle ... Spider Man 4: tutto quello che sappiamo sul quarto capitolo della saga Dal Comic-Con di San Diego ci arrivano tante novità sui prodotti Marvel, come la serie animata di Disney+ Spider-Man: Freshman Year: scopriamole tutte. Spider-Man: Freshman Year sarà il prossimo proge ...In occasione del San Diego Comic-Con 2022, Marvel Studios condividono nuovi dettagli su Spider-Man: Freshman Year. Come parte ...