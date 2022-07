Spalletti vuole un altro portiere: Meret ‘trema’, cinque nomi in lista (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli sta cercando un altro portiere oltre ad Alex Meret, lo ha chiesto espressamente Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha chiarito da tempo la posizione sul ruolo dell’estremo difensore: deve saper giocare con i piedi. Ecco perché Spalletti ha espressamente chiesto la conferma di Ospina, che però non è arrivata per questioni economiche. Il tecnico aveva chiesto di tenere pure Koulibaly ma anche in questo caso è stato deluso, mentre non si è mai pronunciato in maniera così decisa su Meret e Mertens, ad esempio. Ma se il belga non ha più un contratto, il portiere resta in rosa fino al 2023 e non ha ancora rinnovato. Meret vuole rassicurazioni sul fatto che potrà giocare con continuità, ecco perché fino ad ora ... Leggi su napolipiu (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli sta cercando unoltre ad Alex, lo ha chiesto espressamente Luciano. Il tecnico del Napoli ha chiarito da tempo la posizione sul ruolo dell’estremo difensore: deve saper giocare con i piedi. Ecco perchéha espressamente chiesto la conferma di Ospina, che però non è arrivata per questioni ecoche. Il tecnico aveva chiesto di tenere pure Koulibaly ma anche in questo caso è stato deluso, mentre non si è mai pronunciato in maniera così decisa sue Mertens, ad esempio. Ma se il belga non ha più un contratto, ilresta in rosa fino al 2023 e non ha ancora rinnovato.rassicurazioni sul fatto che potrà giocare con continuità, ecco perché fino ad ora ...

