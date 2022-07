Spagna: incendio a Tenerife arriva a parco naturale del Teide (Di sabato 23 luglio 2022) Si sono complicate nelle ultime ore le condizioni di un incendio scoppiato giovedì a Tenerife, una delle isole Canarie (Spagna): come dichiarato alla televisione pubblica spagnola Tve dal sindaco di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Si sono complicate nelle ultime ore le condizioni di unscoppiato giovedì a, una delle isole Canarie (): come dichiarato alla televisione pubblica spagnola Tve dal sindaco di ...

giuggiolalibera : O bisniss 'Un incendio in Spagna è stato causato da una società che pianta alberi - Il Post' - NovaXpress : Rimboschirne 100 per incenerirne 150. Un incendio in Spagna è stato causato da una società che pianta alberi… - sicilia_da : RT @TeaTeaser: Una società che una volta ha affermato che avrebbe utilizzato la blockchain per aiutare a riforestare la Terra ha accidental… - TeaTeaser : Una società che una volta ha affermato che avrebbe utilizzato la blockchain per aiutare a riforestare la Terra ha a… - Ninfearosa : RT @lifegate: Una società che pianta alberi per compensare le emissioni di gas serra ha causato un incendio in #Spagna proprio durante i la… -