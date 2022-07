Sonia Bruganelli in spiaggia, il bikini si sposta: visioni proibite a Formentera | Foto (Di sabato 23 luglio 2022) Altro che crisi coniugale. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono più uniti che mai e danno spettacolo al mare a Formentera, pizzicati in spiaggia dai paparazzi sguinzagliati dal settimanale Nuovo nella caldissima (sotto tutti i punti di vista) isola spagnola, classica capitale della movida internazionale da giugno a settembre. E mentre il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin si gode un po' di frescura in mare con qualche rigenerante schizzo d'acqua, la sua bella moglie attira gli obiettivi dei Fotografi con un involontario siparietto ad alto tasso di seduzione. I flash (a distanza) impazziscono quando l'imprenditrice nonché opinionista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip sfoggia un bikini azzurro che veste in maniera piuttosto malandrina le sue curve ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Altro che crisi coniugale.e Paolo Bonolis sono più uniti che mai e danno spettacolo al mare a, pizzicati indai paparazzi sguinzagliati dal settimanale Nuovo nella caldissima (sotto tutti i punti di vista) isola spagnola, classica capitale della movida internazionale da giugno a settembre. E mentre il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin si gode un po' di frescura in mare con qualche rigenerante schizzo d'acqua, la sua bella moglie attira gli obiettivi deigrafi con un involontario siparietto ad alto tasso di seduzione. I flash (a distanza) impazziscono quando l'imprenditrice nonché opinionista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip sfoggia unazzurro che veste in maniera piuttosto malandrina le sue curve ...

