Sondaggi politici, crescono FdI e Pd. In calo Lega, M5S e Forza Italia. Le prime analisi dopo la caduta del governo (Di sabato 23 luglio 2022) I primi Sondaggi politici dopo la caduta del governo Draghi certificano la salita di Fratelli d'Italia e Partito Democratico che ingrossano i propri consensi fino al 23,7% e al 22,7%. In... Leggi su ilmattino (Di sabato 23 luglio 2022) I primiladelDraghi certificano la salita di Fratelli d'e Partito Democratico che ingrossano i propri consensi fino al 23,7% e al 22,7%. In...

repubblica : Sondaggi politici sulla crisi di governo, gli italiani hanno fiducia in Draghi: il 53% contrario alle elezioni [di… - zazoomblog : Sondaggi politici crescono FdI e Pd. In calo Lega M5S e Forza Italia. Le prime analisi dopo la caduta del governo -… - bizcommunityit : Sondaggi politici, crescono FdI e Pd. In calo Lega, M5S e Forza Italia. Le prime analisi dopo la caduta del go - repubblica : Sondaggi politici, ecco i primi dati dopo la caduta del governo Draghi: è sempre testa a testa tra FdI e Pd - repubblica : Sondaggi politici, ecco i primi dati della sfida tra partiti dopo la caduta del governo Draghi -