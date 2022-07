Sonda Spaziale Juno, ecco alcune curiosità sulla celebre sonda spaziale (Di sabato 23 luglio 2022) La sonda spaziale Juno è in orbita dal 2016 dopo un viaggio durato 5 anni. Tutti gli aggiornamenti con le ultime notizie. Aggiornamento in data 23 luglio 2022 h. 00,15 Si chiama Jovian Vortex Hunter ed è l’iniziativa più recente di Citizen science presente sulla piattaforma Zooniverse, la più grande al mondo per i progetti Leggi su 2anews (Di sabato 23 luglio 2022) Laè in orbita dal 2016 dopo un viaggio durato 5 anni. Tutti gli aggiornamenti con le ultime notizie. Aggiornamento in data 23 luglio 2022 h. 00,15 Si chiama Jovian Vortex Hunter ed è l’iniziativa più recente di Citizen science presentepiattaforma Zooniverse, la più grande al mondo per i progetti

ABenassuti : New Horizons?? è già per molti versi la sonda dei record: l'oggetto spaziale più veloce mai costruito dall'uomo, il… - ABenassuti : New Horizons??, la sonda della Nasa, è ufficialmente il veicolo spaziale più lontano da Terra ad averci inviato una… - MaurilioSalzed2 : @aldotorchiaro @GiuseppeConteIT Io credo che il viaggio su Marte della sonda spaziale serva a vendere la terra agli… - ElenaLhasa : RT @DivulgoConAnsia: I satelliti Europa e Io che passano sopra la Grande Macchia Rossa di Giove, ripresi dalla sonda spaziale Cassini. #uni… - Albert_Giordani : RT @DivulgoConAnsia: I satelliti Europa e Io che passano sopra la Grande Macchia Rossa di Giove, ripresi dalla sonda spaziale Cassini. #uni… -

Dove sono finiti gli anelli di Giove Non è una novità: li ha scoperti la sonda Voyager che per prima ha viaggiato vicino al gigante ... Thebe e Metis visti attraverso il filtro da 2,12 micron dello strumento NirCam del telescopio spaziale ... Marte, si riaffaccia l'ipotesi dell'acqua liquida "I calanchi marziani, scoperti nel 2000 grazie alla sonda spaziale Mars Global Surveyor sulle scarpate di alcune regioni del Pianeta Rosso, potrebbero essere interessati da fenomeni di sorgività ... Justnerd.it I calanchi marziani scavati dalle sorgenti stagionali d’acqua Questo paradosso può avere una spiegazione fisica. «I calanchi marziani, scoperti nel 2000 grazie alla sonda spaziale Mars Global Surveyor sulle scarpate di alcune regioni del pianeta rosso – spiega ... Nella Luna, un “mare” di idrogeno Utilizzando i dati raccolti oltre due decenni fa dal veicolo della Nasa Lunar Prospector, un team di scienziati della Johns Hopkins University ha prodotto la prima mappa globale delle abbondanze di id ... Non è una novità: li ha scoperti laVoyager che per prima ha viaggiato vicino al gigante ... Thebe e Metis visti attraverso il filtro da 2,12 micron dello strumento NirCam del telescopio..."I calanchi marziani, scoperti nel 2000 grazie allaMars Global Surveyor sulle scarpate di alcune regioni del Pianeta Rosso, potrebbero essere interessati da fenomeni di sorgività ... Mars Express: nuovo aggiornamento per il Windows 98 della sonda spaziale - Justnerd.it Questo paradosso può avere una spiegazione fisica. «I calanchi marziani, scoperti nel 2000 grazie alla sonda spaziale Mars Global Surveyor sulle scarpate di alcune regioni del pianeta rosso – spiega ...Utilizzando i dati raccolti oltre due decenni fa dal veicolo della Nasa Lunar Prospector, un team di scienziati della Johns Hopkins University ha prodotto la prima mappa globale delle abbondanze di id ...