Solo Bari e Napoli in codice giallo, sedici città campione oggi con il bollino rosso Meteo, caldo: bollettino ondate di calore. Oggi nel capoluogo pugliese tintarelladay organizzato da Coldiretti

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con il caldo afoso per l'ultima ondata di calore che soffoca la Puglia e provoca la fuga verso il mare per trovare un po' di refrigerio, arriva il #tintarelladay per garantirsi l'agognato colore ambrato della pelle, ma anche per proteggersi da pericolose scottature ed evitare colpi di sole e di calore. L'iniziativa è della Coldiretti Puglia che sabato 23 luglio a partire dalle ore 10,00 nei mercati dei contadini di Campagna Amica a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria 110E, a Brindisi in Via Appia 226 e domenica 24 luglio a Bari in Piazza del Ferrarese, offre la possibilità di scoprire la dieta che abbronza, ma che aiuta al contempo a proteggere l'organismo dalle temperature straordinarie che si stanno ...

