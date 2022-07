Sky – Kim al Napoli si chiude, siamo in dirittura d’arrivo (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli aspetta di accogliere Kim Min-jae nel ritiro di Castel di Sangro, secondo Sky la trattativa è in chiusura. Il difensore sudcoreano sarà il sostituto di Koulibaly, lo aspetta Spalletti in ritiro per cominciare a provarlo nei suo moduli difensivi. Ritiro in cui è atteso anche Giovanni Simeone del Verona, attaccante vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Ecco quanto scrive Gianluca Di Marzio di Sky sulla trattativa per Kim al Napoli: “Kim Min-jae è un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro è praticamente vicino al giocatore: la trattativa con il Fenerbahce è in dirittura d’arrivo. Lo stato dell’operazione è talmente avanzato a tal punto che la chiusura dovrebbe arrivare nel giro di poche ore. il Napoli avrà così ... Leggi su napolipiu (Di sabato 23 luglio 2022) Ilaspetta di accogliere Kim Min-jae nel ritiro di Castel di Sangro, secondo Sky la trattativa è in chiusura. Il difensore sudcoreano sarà il sostituto di Koulibaly, lo aspetta Spalletti in ritiro per cominciare a provarlo nei suo moduli difensivi. Ritiro in cui è atteso anche Giovanni Simeone del Verona, attaccante vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del. Ecco quanto scrive Gianluca Di Marzio di Sky sulla trattativa per Kim al: “Kim Min-jae è un passo dal diventare un nuovo giocatore del. Il club azzurro è praticamente vicino al giocatore: la trattativa con il Fenerbahce è in. Lo stato dell’operazione è talmente avanzato a tal punto che la chiusura dovrebbe arrivare nel giro di poche ore. ilavrà così ...

