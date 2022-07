(Di sabato 23 luglio 2022) Presto su Sky andrà in onda latv cheladi uno dei gruppi italiani più amati’90: gli 883! L’annuncio è stato dato durante la presentazione dei palinsesti 2022-2023, mostrando sui profili social della piattaforma televisiva a pagamento il video di Sydney Sibilia, il regista che ha raggiunto il successo con Smetto quando voglio: Ciao amici di Sky sono Sidney Sybilia e sto per fare un annuncio importantissimo, Talmente importante che per fare questo annuncio abbiamo fatto costruire questo palco bellissimo. A breve inizieranno le riprese della mia primatv. Non l’avevo mai fatta prima, però c’è questache ho urgenza di raccontare, unache mi sta molto a cuore. È ladi due ...

IsaeChia : Sky annuncia la serie tv che racconterà la storia di un amatissimo gruppo musicale degli anni ‘90: ecco quale - SPYit_official : Tornano gli anni 90 anche su Sky che annuncia una serie tv dedicata proprio agli 883... #883 #anni90 #serietv… - Pitto68 : @ItaliaViva @meb Ahahahahahahahhaahhahahaha Sembra il calciomercato in onda su Sky con @DiMarzio che annuncia i colpi dell’estate. Buffoni! - ContropiedeA : Sky Sport annuncia Kim al Napoli come trattativa ormai conclusa e (quasi) ufficiale; sono comunque da limare gli ul… - sportli26181512 : Lazio, presentazione della squadra: Radu annuncia il ritiro nel 2023. Tutte le FOTO: Serata di presentazione uffici… -

Sky Sport

Il prequel de Il trono di spade andrà in onda dal 22 agosto, in esclusiva sue in streaming su ... Basta già il trailer per intuire che House of the Dragon siad alto tasso di adrenalina e ......newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La sezione indipendente promossa da ANAC e 100autori nell'ambito della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia... NBA, i Sixers annunciano una nuova arena nel centro di Philadelphia dal 2031 La campagna elettorale balneare spinge le reti televisive a riprogrammare la partenza dei programmi di informazione per la prossima stagione e costringe i conduttori a un taglio delle ferie. Il ...Terza stagione confermata per la serie La ruota del tempo di Amazon Prime Video con Rosamund Pike (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) L’annuncio che era atteso da tempo è fin ...