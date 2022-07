Silvio c'è! Il ritorno di Berlusconi con l'obiettivo Senato: “Mille euro di pensione minima” (Di sabato 23 luglio 2022) «Berlusconi è in formissima, sta come un grillo». Antonio Tajani certifica ciò che è sotto gli occhi di tutti. Il Cav è tornato ed è determinato a mantenere quella promessa fatta un paio di mesi fa ad un comizio in provincia di Bergamo: «Forza Italia può arrivare al 20% e avere la guida del centrodestra». Ma la vera notizia è un'altra. E la dà sempre Tajani: «Si candida certamente in Senato». Proprio così, Silvio sarà di nuovo Senatore. Riparte da dove aveva lasciato nove anni fa. Era il 27 novembre 2013 quando in una seduta infuocata l'aula di Palazzo Madama convalidò la sua decadenza dalla carica in virtù della legge Severino, che prende il nome dall'allora ministra della Giustizia del governo Monti. Quella legge, infatti, stabilisce l'incandidabilità in seguito a sentenza di condanna definitiva, che per ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) «è in formissima, sta come un grillo». Antonio Tajani certifica ciò che è sotto gli occhi di tutti. Il Cav è tornato ed è determinato a mantenere quella promessa fatta un paio di mesi fa ad un comizio in provincia di Bergamo: «Forza Italia può arrivare al 20% e avere la guida del centrodestra». Ma la vera notizia è un'altra. E la dà sempre Tajani: «Si candida certamente in». Proprio così,sarà di nuovore. Riparte da dove aveva lasciato nove anni fa. Era il 27 novembre 2013 quando in una seduta infuocata l'aula di Palazzo Madama convalidò la sua decadenza dalla carica in virtù della legge Severino, che prende il nome dall'allora ministra della Giustizia del governo Monti. Quella legge, infatti, stabilisce l'incandidabilità in seguito a sentenza di condanna definitiva, che per ...

Alessan37974938 : @Moonlightshad1 Purtroppo pinocchio non riusciamo a levarselo dalle p.......e, ho i brividi solo al pensiero del ri… - GazzettaDelSud : ?? IL RITORNO DI SILVIO | #Berlusconi vuole tornare al Senato e promette: «#Pensioni a 1000 euro e un milione di… - occammamt : @mindtapes @Gastone_derolla L'eterno ritorno delle pensioni minime di Silvio non basta? - EtruscoViola : @elio_vito Vogliamo il ritorno del #BungaBunga...! GRANDE Silvio...! - disinformate_it : RT @ilgiornale: Silvio Berlusconi per la prima volta parla dopo lo scioglimento delle Camere e conferma il suo ritorno in campo per la camp… -