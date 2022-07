Silvestrini | Cecchetti e De Longis vincono il premio ' Demetra' dedicato a temi ambientali

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Sono Gianni, autore di 'Che cos'è l'energia rinnovabile oggi' (Edizioni Ambiente, 2022), Arjunacon 'Non pensarci due volte' (Dalia, 2021) e Matteo Deautore di 'The Prism' (Bao, 2021) i vincitori della seconda edizione delLetterario, riconoscimentoai libri sui, pubblicati da editori indipendenti.si è classificato primo nella categoria Saggistica Ambientale,nella Narrativa e Libri per Ragazzi, e Denella categoria Graphic Novel. A questi si aggiungono ilSpeciale a Roberto Della Seta per 'Ecologista a chi?' (Salerno) in concorso nella sezione ...