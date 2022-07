Silk-Faw - Progetto sullorlo del precipizio | lunedì l' incontro decisivo

Leggi su quattroruote

(Di sabato 23 luglio 2022) Ancora poche ore e si saprà il destino del-Faw, la joint venture cino-statunitense intenzionata a investire fino a 1,3 miliardi di euro per realizzare una fabbrica automobilistica alle porte di Reggio Emilia. Per25 luglio è infatti programmato untelefonico tra l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e i massimi rappresentanti dell'azienda: dovrebbe essere risolutivo ma, stante quanto avvenuto nelle ultime settimane, il condizionale è d'obbligo. Colla, comunque, è stato categorico nel chiedere alla-Faw e, in particolare, al presidente Jonathan Krane, di "portare novità e di rendere pubblico l'impegno. Un ultimatum in piena regola, anche se non l'unico indirizzato di recente alla joint venture. La quale, finora, non ha dato grandi risposte: lo ...