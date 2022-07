Sicilia | le nuove scoperte nell’antica Selinunte | un’agorà da 33 mila metri quadrati e la matrice di uno scettro – Le foto

(Di sabato 23 luglio 2022) I greci la chiamavano Selinus per via del sedano che, ancora oggi, cresce selvatico in quelle zone. Fondata nel 650 a.C. da alcuni coloni,venne saccheggiata e distrutta solo due secoli e mezzo dopo quando Annibale Magone uccise e fece schiave migliaia di persone. L’archeologo Clemente Marconi studia da decenni i resti di questa colonia oggi in provincia di Trapani e parla delle ultimefatte in quelle zone come di «risultati della massima importanza». L’Istituto Archeologico Germanico, infatti, guidato da Marconi ha effettuato un intervento sulla vegetazione di quello che è il più grande parco d’Europa: sui suoi 270 ettari di superficie, sono state riportate alla luce i confini dida quasi 33, la più grande del mondo antico, e la forma ...

