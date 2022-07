Si rompe la conduttura | strade allagate e famiglie senz' acqua in tre quartieri VIDEO

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 luglio 2022) Un danno di grandi dimensioni alla rete idrica di via Cluniacensi, nel Municipio IV di Roma, ha causato un allagamento e l'interruzione della fornitura d'in diversidella capitale. Si stimano disagi per 4.500nelle zone Tiburtina, Casal Bruciato, Colli Aniene. L'allarme è stato lanciato intorno alle 14 dal presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti, che, dopo numerose segnalazioni di mancanza dinella zona, ha riferito di «un grosso danno in via dei Cluniacensi», e ha fatto sapere che due squadre Acea erano già a lavoro, mentre il Municipio ha istituito l'unità di crisi. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, successivamente ha confermato: «Oggi si è verificato un grave guasto idrico alle tubature Acea a via dei Cluniacensi che ha determinato la mancanza di ...