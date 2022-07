Serie A: Juventus firma Andrea Cambiaso (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-14 14:45:55 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Serie A appena arrivata in redazione: lLa Juventus continua a collezionare ‘adesivi’ per la stagione 2022-23. Agli acquisti di Paul Pogba (Manchester United/libero) e Ángel di María (PSG/libero) Ora si aggiunge l’incorporazione di Andrea Cambiaso (Genova, 20-2-2000). La giovane ala/sinistra, 22 anni, Ha debuttato la scorsa stagione in Serie A. Tuttavia, ha consegnato con una nota… nonostante la retrocessione del Genoa: ha giocato 25 partite di campionato, ha segnato un gol e distribuito quattro assist. Ora, a soli 11 mesi dal suo esordio nelle élite, l’italiano under 21 internazionale Finisce alla Juve in cambio di 8,5 milioni di euro e firma fino al 2027. Cambiaso, ambidestro, può ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-14 14:45:55 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: lLacontinua a collezionare ‘adesivi’ per la stagione 2022-23. Agli acquisti di Paul Pogba (Manchester United/libero) e Ángel di María (PSG/libero) Ora si aggiunge l’incorporazione di(Genova, 20-2-2000). La giovane ala/sinistra, 22 anni, Ha debuttato la scorsa stagione inA. Tuttavia, ha consegnato con una nota… nonostante la retrocessione del Genoa: ha giocato 25 partite di campionato, ha segnato un gol e distribuito quattro assist. Ora, a soli 11 mesi dal suo esordio nelle élite, l’italiano under 21 internazionale Finisce alla Juve in cambio di 8,5 milioni di euro efino al 2027., ambidestro, può ...

