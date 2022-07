Serie A e caldo | i Casini dei politici

(Di sabato 23 luglio 2022) Il Presidente di LegaA Lorenzoha lanciato l’allarmeper quel che riguarda la prima giornata di campionato Udite udite: durante la prima giornata diA nel weekend di Ferragosto potrebbe fare, molto. No, non stiamo parlando in termini metaforici ma realmente di temperature atmosferiche. Ma la cosa bella è che a lanciare il sorprendente grido d’allarme sia stato addirittura il Presidente di LegaA Lorenzo: «La prima preoccupazione è legata al clima, dato che l’eventuale persistenza delle attuali temperature renderebbe difficile cominciare a giocare il 13 agosto». Incredibile, ma vero. La scoperta dell’acqua calda, appunto, rilancia l’interrogativo su scelte e decisioni di chi ci comanda. Non ...

Il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini ha lanciato l'allarme caldo per quel che riguarda la prima giornata di campionato Udite udite: durante la prima giornata di Serie A nel weekend di Ferragos ...