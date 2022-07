«Se non mi dai i soldi rivelo tutto»: donna ricatta l’amante e invia audio porno alla moglie e alla figlia minorenne (Di sabato 23 luglio 2022) Un ricatto in piena regola quello compiuto da una donna che non riuscendo ad accettare la fine della relazione ha pensato bene di porre in essere nei confronti dell’ex compagno atteggiamenti persecutori al fine di estorcergli denaro. Ma c’è di più. Nel mirino della donna, oltre l’uomo anche la figlia minorenne di quest’ultimo, più volte insultata e in una circostanza oggetto anche di un tentato investimento con l’auto. Come se tutto questo non bastasse, al rifiuto dell’uomo di pagare, la donna ha pensato bene di inviare degli audio che riproducevano i momenti intimi trascorsi con l’amante. Ora però gli sporchi giochetti della donna, che ‘dalla sua’ ha anche diversi precedenti per i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022) Un ricatto in piena regola quello compiuto da unache non riuscendo ad accettare la fine della relazione ha pensato bene di porre in essere nei confronti dell’ex compagno atteggiamenti persecutori al fine di estorcergli denaro. Ma c’è di più. Nel mirino della, oltre l’uomo anche ladi quest’ultimo, più volte insultata e in una circostanza oggetto anche di un tentato investimento con l’auto. Come sequesto non bastasse, al rifiuto dell’uomo di pagare, laha pensato bene dire degliche riproducevano i momenti intimi trascorsi con. Ora però gli sporchi giochetti della, che ‘dsua’ ha anche diversi precedenti per i ...

