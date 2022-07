Scuola, il 99,9% degli studenti supera gli esami: i dati del ministero (Di sabato 23 luglio 2022) Tutti promossi: il 99,9% degli studenti italiani che era stato ammesso all'esame di Stato, nella Scuola secondaria di primo e di secondo grado, ha superato la prova. Il ministero dell'Istruzione rende noti i dati relativi agli esami che, dopo le misure adottate per il contenimento dell'emergenza legata al Covid negli ultimi due anni, hanno visto il ritorno delle prove scritte, sia nel primo che nel secondo ciclo. Per le scuole medie, dicono dunque i numeri del ministero, il tasso di ammissione all'Esame finale è stato del 98,5% (l'anno scorso era del 98,3%, resta dunque stabile). E come lo scorso anno, il 99,9% delle ragazze e dei ragazzi ammessi ha superato la prova. Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 luglio 2022) Tutti promossi: il 99,9%italiani che era stato ammesso all'esame di Stato, nellasecondaria di primo e di secondo grado, hato la prova. Ildell'Istruzione rende noti irelativi agliche, dopo le misure adottate per il contenimento dell'emergenza legata al Covid negli ultimi due anni, hanno visto il ritorno delle prove scritte, sia nel primo che nel secondo ciclo. Per le scuole medie, dicono dunque i numeri del, il tasso di ammissione all'Esame finale è stato del 98,5% (l'anno scorso era del 98,3%, resta dunque stabile). E come lo scorso anno, il 99,9% delle ragazze e dei ragazzi ammessi hato la prova.

