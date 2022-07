Scosse di assestamento in Forza Italia, l’addio al veleno del gelminiano Caon (Di sabato 23 luglio 2022) Scosse di assestamento in Forza Italia, alla quale oggi ha annunciato l’addio il deputato Roberto Caon, ex leghista considerato vicino alla già fuoriuscita Mariastella Gelmini. Un addio, quello del deputato veneto non particolarmente elegante, visti i toni con cui si è consumato. «Oggi FI non rappresenta più gli ideali di libertà e si è ridotta a costola del più becero populismo illiberale, razzista e qualunquista», ha sostenuto Caon, spiegando di aver «sempre creduto e portato avanti in Parlamento i valori liberali della democrazia, garantita anche dal Patto Atlantico, del libero mercato e dei diritti del singolo individuo». l’addio poco elegante del deputato Caon a Forza Italia Ora, benché non sia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022)diin, alla quale oggi ha annunciatoil deputato Roberto, ex leghista considerato vicino alla già fuoriuscita Mariastella Gelmini. Un addio, quello del deputato veneto non particolarmente elegante, visti i toni con cui si è consumato. «Oggi FI non rappresenta più gli ideali di libertà e si è ridotta a costola del più becero populismo illiberale, razzista e qualunquista», ha sostenuto, spiegando di aver «sempre creduto e portato avanti in Parlamento i valori liberali della democrazia, garantita anche dal Patto Atlantico, del libero mercato e dei diritti del singolo individuo».poco elegante del deputatoOra, benché non sia ...

